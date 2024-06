Huizen aan de Veldkantweg binnenkort in de verhuur

EERBEEK – Vanaf september 2024 komen er zestien huizen bij in Eerbeek. Op het oude trainingsveld naast sportpark De Veldkant plaatst Veluwonen tijdelijke woningen. Medio juni kunnen woningzoekenden op de huizen reageren via woonkeus-stedendriehoek.nl.

De duurzame huizen zijn van hout en gemaakt in een fabriek. Ze hebben een woonoppervlakte van 50 vierkante meter. De zestien identieke huizen hebben één slaapkamer en zijn geschikt voor één of twee personen. Veluwonen verhuurt de huizen voor een periode van maximaal tien jaar. Bewoners behouden hun inschrijfduur en zoeken te zijner tijd zelf andere woonruimte.

In de week van 17 juni kan er gereageerd worden via de website. De huizen worden verloot. Iedereen die reageert heeft evenveel kans, waarbij inwoners uit de gemeente Brummen voorrang krijgen. In de advertentie staan de voorwaarden.

veluwonen.nl/projecten