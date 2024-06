Hervorming huishoudelijke ondersteuning in Doesburg

DOESBURG – Gemeente Doesburg gaat een deel van de huishoudelijke ondersteuning anders organiseren. Zo wordt de was uitbesteed aan de wasserij van Philadelphia, komt er een ander protocol om de omvang van de ondersteuning vast te stellen en wordt het mogelijk indicaties voor onbepaalde tijd af te geven. Dit is volgens het college nodig om, in verband met de stijgende (personeels)kosten, de zorg voor iedereen beschikbaar te houden.

In Doesburg maken op dit moment ongeveer 470 inwoners gebruik van huishoudelijke ondersteuning. Bij ongeveer 170 van hen verzorgt de huishoudelijke medewerker ook de was. Met deze mensen gaat de gemeente vanaf 1 september persoonlijk in gesprek of de was- en strijkservice een passend alternatief is. De wasserij van Philadelphia is kleinschalig en dicht bij de inwoner. Bovendien werken bij Philadelphia mensen met een indicatie dagbesteding en beschut werk. Een uitbreiding van de werkzaamheden betekent meer werkplekken die mogelijk ingevuld kunnen worden door inwoners op zoek naar een werkervaringsplek.

Voor het vaststellen van de omvang van de ondersteuning gaat de gemeente Doesburg het protocol ‘Normenkader huishoudelijke ondersteuning’ gebruiken. Dit protocol is voor gemeenten ontwikkeld volgens huidige opvattingen over huishoudelijke ondersteuning en getoetst in rechtspraak. Het is concreter dan het huidige protocol, waardoor er eenduidiger geïndiceerd kan worden.

Indicaties worden in Doesburg altijd afgegeven voor een beperkte periode. Daardoor moeten mensen steeds opnieuw in gesprek over hun, vaak onveranderde, situatie. Dat zorgt voor administratieve druk bij zorgaanbieders en gemeente. Daarom wordt het vanaf 1 september mogelijk een indicatie voor onbepaalde tijd te geven aan inwoners waarvan de beperkingen niet meer zullen afnemen, maar eerder toenemen.

Het indiceren volgens het ‘Normenkader huishoudelijke ondersteuning’ en de mogelijkheid voor het afgeven van een indicatie voor onbepaalde tijd gaan in vanaf 1 september. Inwoners krijgen er pas mee te maken wanneer hun huidige indicatie afloopt.

Het gaat hier nog om een voorstel van het college. De gemeenteraad beslist in juli of deze veranderingen doorgaan.