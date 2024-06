Herstel van verdroogde natuur in het Lampenbroek

KLARENBEEK – De natuur in het Lampenbroek bij Klarenbeek is verdroogd en moet volgens Waterschap en Natuurmonumenten worden hersteld. Als dit herstel uitblijft, neemt de verscheidenheid in planten en dieren verder af. Verdroging ontstaat door te lage grondwaterstanden. Alleen in de kern van het Lampenbroek kunnen zeldzame orchideeënsoorten zich nog handhaven.

Natuurgebied Lampenbroek ligt bij Klarenbeek. Door het gebied stromen drie beken: de Verloren Beek, de Loenense Beek Noord en de Voorsterbeek. Het Waterschap en Natuurmonumenten richten het natuurgebied anders in dan het nu is. Zo wordt in de aangekochte landbouwpercelen de voedselrijke bovenlaag afgegraven en worden de inliggende sloten gedempt. De Verloren Beek en de Loenense Beek krijgen een licht slingerend tracé en langs de Verloren Beek wordt beekbegeleidende beplanting aangebracht. Aan de westzijde van de Loenense Beek wordt bos aangeplant.

Door het gebied opnieuw in te richten, kan men beter inspelen op verandering van het klimaat. Het is tevens de bedoeling dat er minder algemene én meer zeldzame natuur zich kan ontwikkelen zoals blauw grasland, veldrusschraalland, bosbies-associatie, dotterbloemhooiland, kleine zegge en elzenzegge.

Ook willen Waterschap en Natuurmonumenten dat agrariërs hun bedrijf op een goede wijze kunnen voortzetten. Bij de aankoop van landbouwpercelen binnen het beoogde natuurgebied hebben boeren door kavelruil drogere percelen in hun bezit gekregen waarop ze beter kunnen boeren. Voorts kunnen boeren aangeven of zij interesse hebben in de vrijkomende grond om daarmee laaggelegen landbouwpercelen op te hogen.

Kortgeleden zijn in de weilanden voor de Beekbergerbeek in Klarenbeek de werkzaamheden gestart, maar dit werk is nu al vertraagd door de vele regen. De afgegraven percelen staan grotendeels blank. De aannemer denkt in december 2025 gereed te zijn. In de winter van 2025-2026 volgt de bosaanplant door Natuurmonumenten. In het voorjaar van 2026 zal volgens planning de ingebruikname zijn van het gebied.

Foto: Martien Kobussen