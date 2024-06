Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt

DREMPT – Vanaf maandag 10 juni gaat de Zomerweg in Achter-Drempt op de schop. De bestrating en riolering wordt hersteld of vervangen en er komt op verschillende plekken nieuw groen. Doel is de leefbaarheid rondom en verkeersveiligheidsweg op de Zomerweg te verbeteren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Dusseldorp Infra, Sloop & Milieutechniek, die het werk in tien verschillende fases aanpakt. De eerste vier fases staan gepland voor de bouwvak en beslaan het zuidelijk deel van de weg, tussen de Pastoor Blaisseweg en het Strengscheveld. Ook het eerste stukje Hulsevoortseweg (gezien vanaf de kruising met de Zomerweg) hoort hierbij. Na de bouwvak wordt de rest van de weg aangepakt. Een gedetailleerde planning te lezen op bronckhorst.nl/zomerweg. Het werk moet voor het eind van het jaar zijn afgerond.