Herinneringsbijeenkomst op Heiderust

RHEDEN – Zaterdag 15 juni wordt op de Buitenplaats van begraafplaats Heiderust in Rheden de jaarlijkse herinneringsbijeenkomst gehouden. Het programma begint om 15.00 uur, vanaf 14.30 uur is iedereen welkom. De bijeenkomst wordt begeleid door Jan Martin Berghuis en er is muzikale omlijsting van Marcel Luntungan.

Deze herinneringsbijeenkomst wordt gehouden door Iris & De Mol uitvaartverzorging en team begraafplaatsen gemeente Rheden.