Herinneringen ophalen bij laatste bezoek aan De Tweede Stee

LOENEN – Meer dan vierhonderd oud-leerlingen van de basisschool De Tweede Stee in Loenen hebben vrijdag 14 juni nog eenmaal koers gezet naar hun voormalige school, waar de meesten goede herinneringen aan hebben. Een werkgroep wist te regelen dat iedereen die dat wilde, nog een een kijkje kon nemen in de school die binnenkort wordt gesloopt. Het afscheid had meer het karakter van een reünie. Spontaan omhelsden sommige oud-leerlingen elkaar.

In verband met het samengaan van de openbare basisschool De Tweede Stee met de basisschool De Poort met ingang van het nieuwe schooljaar heeft de gemeente Apeldoorn besloten dat er een nieuw gebouw moet komen. De gefuseerde school gaat De Waterval heten. Het huidige gebouw wordt binnenkort afgebroken om plaats te maken voor een ruimere, moderne school. Tot de nieuwe school klaar is wordt onderwijs gevolgd in tijdelijke lokalen bij De Poort. De Tweede Stee gaat dus dicht.

Bekers

De schoolleiding en ouders wilden dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een groep actieve ouders zette een afscheidsreceptie op, die meteen op veel leuke reacties kon rekenen. Alles was tot in de puntjes geregeld. Buiten waren een paar overkappingen met koffie, drankje en een hapje. In de school leek het een feestje. Alles was keurig opgeruimd. Op twee tafels stond een groot aantal bekers en andere trofeeën die in de loop de jaren waren verdiend met wedstrijden.

Expositie

De werkgroep had de mannen van de stichting Historie Loenen ingeschakeld om een foto-expositie te maken van schoolfoto’s van de de afgelopen periode. In korte tijd wisten Adriaan Klomp en Henk Slief een grote serie schoolfoto’s te presenteren. De bezoekers konden hier enorm van genieten. Lekker puzzelen wie wie is. De meeste namen hadden de mannen al opgespoord en de ontbrekende namen die boven tafel kwamen werden door Klomp ijverig genoteerd.

Vriendinnen

Ondertussen stroomden de gasten binnen. Uit alle delen van Nederland kwamen ze graag naar Loenen om nog eenmaal hun oude school te zien en wellicht opnieuw kennis te maken met hun voormalige klasgenoten. Bram Verbeek kwam zelfs uit Duitsland om dit alles nog een keer bekijken en een praatje te maken met oud-klasgenoten. Vele vriendinnen vonden het ook prachtig om nog een keer in de school te zijn. Zo ook Irma en Mariska; in hun jeugd moesten ze na de vierde klas verhuizen naar de Tweede Stee omdat de Kanaalschool, die zij bezochten in hun buurt helaas werd gesloten.

Verleden tijd

Menigeen was van mening dat de school nog prima oogt en het moeilijk is voor te stellen dat de school binnenkort tegen de vlakte gaat. De oud-leerlingen hadden goede herinneringen aan de school. Met tevredenheid kijkt de werkgroep terug op deze druk bezochte afscheidsmiddag en -avond. De stemming was prima. Met enige weemoed verlieten de gasten toch wel het terrein. De Tweede Stee is binnenkort verleden tijd.

Foto: Martien Kobussen