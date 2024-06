Harderwijkerweg Laag-Soeren afgesloten

LAAG-SOEREN – De Harderwijkerweg in Laag-Soeren is deze week afgesloten. Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juni wordt hier geasfalteerd en kan de doorgaande weg door Laag-Soeren niet worden gebruikt.

Door de werkzaamheden aan de N348 tussen Spankeren en Leuvenheim wordt doorgaand verkeer tussen Dieren en Zutphen omgeleid langs het kanaal. Nu de weg door Laag-Soeren is afgesloten, verwacht de gemeente Brummen extra drukte op de Dierenseweg. Bij de kruising met de Brummense- en Eerbeekseweg, bij de Brugkabouter, is het nu op sommige momenten al erg druk. De gemeente Brummen verwacht hier langere wachttijden bij de verkeerslichten en adviseert automobilisten rekening te houden met extra reistijd.