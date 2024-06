Gymdocente Sjoukje Oosting neemt na veertig jaar afscheid

BRUMMEN – Na een indrukwekkende carrière van veertig jaar gaat gymdocente Sjoukje Oosting met pensioen. Ter ere van haar jarenlange toewijding organiseert Stichting Welzijn Brummen een feestelijke afscheidsreceptie. Deze wordt gehouden op 11 juni, vanaf 17.00 uur bij Plein 5 in Brummen.

Sjoukje Oosting heeft gedurende haar loopbaan een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeenschap van Brummen. Naast haar lessen in gymnastiek heeft ze ook internationale dans- en zwemlessen verzorgd, waarmee ze talloze leerlingen heeft geïnspireerd en gemotiveerd.

Iedereen die ooit les heeft gehad van Sjoukje of op een andere manier betrokken is geweest bij haar werk, is van harte uitgenodigd om haar persoonlijk te komen bedanken. De receptie biedt een gelegenheid om samen herinneringen op te halen en Sjoukjes bijdrage aan de gemeenschap te vieren. Aanmelden kan bij Ruth Frederiks via r.frederiks@welzijnbrummen.nl.