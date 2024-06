Groots Hanzefeest in Doesburg

DOESBURG – Na het enorme succes van de voorgaande edities is de organisatie Stichting Doesburgse Hanzefeesten weer helemaal klaar voor de 15e editie van het bekende Hanzefeest op zaterdag 8 juni aanstaande. Van heinde en verre wordt dit feest ieder jaar weer door duizenden mensen bezocht met het oude centrum als authentiek en sfeervol decor. Het thema is dit jaar ‘de straatjes van Doesburg’. Een aantal straatjes in het oude centrum krijgt een onderwerp, dat duidelijk zichtbaar is door zijn door aankleding of acts die optreden.

Wie deze dag het centrum van Doesburg binnenstapt, waant zich helemaal in de middeleeuwen. Het feest begint om 11.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Rond 17.15 uur is er een grote parade, waarbij alle deelnemers, acts en vrijwilligers gezamenlijk door het centrum lopen. Altijd weer een prachtig moment om foto’s van dit unieke festijn te maken.

Terug in de tijd

Legerkampementen uit de Hanzetijd, tal van oude ambachten en muziekgroepen en honderden vrijwilligers die rondlopen in passende historische kleding. De acts zijn geboekt, de kramen verhuurd, en iedere deelnemer heeft weer een kostuum uitgezocht. De organisatie en artiesten hebben er weer zin in. Een kleine vijfhonderd vrijwilligers zorgt rond en op de dag zelf dat het allemaal mogelijk wordt. De historische binnenstad wordt prachtig aangekleed in middeleeuwse stijl, waardoor het sfeerplaatje helemaal compleet wordt.

Een meer dan mooi programma

De organisatie zorgt ook voor bijzondere oude ambachten, het is altijd bijzonder en leerzaam om te zien hoe in het verleden dingen gemaakt werden. Middeleeuwse muziekgroepen komen om sfeer te brengen en nemen oude bijzondere instrumenten mee uit die tijd. Een aantal koren zorgt voor nog meer sfeer en muziek.

Een hele eer voor Doesburg is het dat dit jaar Willem van Oranje en zijn vrouw Louise de Coligny aanwezig zijn, vertolkt door Walking Through History. Ook het Straattheater van Plezier zal weer een grote lach op vele gezichten toveren met komische acts. Er is een waarzegster, nar en troubadours, ridders, zwervers, bedelaars en honderden mensen in fantastische middeleeuwse kostuums. Daarnaast wordt er een aantal voorstellingen gespeeld en zijn er lezingen. Een groot aantal kramen is gevuld met bijzondere middeleeuwse producten en handelswaar. Ook zal er diverse levende have te bewonderen zijn. Er lopen prachtig uitgedoste paarden met trompetters door de stad en er wandelen enorme, prachtige wolfshonden rond. Verder zijn schattige alpaca’s en een ezel te bewonderen.

Voor de kinderen is er deze dag van alles te zien, te doen en beleven, ze kunnen zelfs ridder worden! Neem ze vooral mee om samen een dag terug in de tijd te gaan. Er is een oude zweefmolen aanwezig, altijd weer een favoriet bij de kinderen.

Naast de sfeervolle terrasjes van de plaatselijke horeca staan er ook diverse kraampjes en eettentjes waar een welverdiende pauze gehouden kan worden met een lekker hapje en een drankje.

Sint Maartensmaaltijd

Tegelijkertijd met het Hanzefeest wordt traditiegetrouw in de Martinikerk de gratis St. Maartensmaaltijd uitgedeeld, bestaande uit soep, meloen en brood. De kerk wordt ingericht als Middeleeuwse feestzaal met lange tafels, versierd met veldboeketten. De koks en koksmaten bereiden deze dag Doesburgse veldsoep. Om 1500 bezoekers en vrijwilligers hiermee te kunnen voeden, wordt er ongeveer 500 liter soep gekookt.

Waarzegster Madame B.E.L. Azèrdis is de hele dag aanwezig om samen met de eters in de kaarten te kijken. Daarnaast laten verschillende dans- en muziekgroepen zich horen en zien.

De Sint Maartensmaaltijd duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Mee-eten is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

doesburgsehanzefeesten.nl

smmd.nl