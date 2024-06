Goud voor jonge synchroonzwemsters

VELP/OOSTERWOLDE – Op zaterdag 22 juni werd in Oosterwolde in Friesland de uitvoeringswedstrijd van de Minibeat gehouden. Deze regionale competitie is voor jonge synchroonzwemsters die bezig zijn hun aanloopdiploma’s te halen. Na drie individuele techniekwedstrijden in de regio oost en noord mogen de zwemsters een finale-uitvoering op muziek zwemmen, compleet met glitterbadpakken en make-up. De jonge groep zwemsters van PFC Rheden heeft extra trainingen ingelast om hun choreografie te verbeteren en met resultaat. Filenne, Jasmijn, Jaylinn, Norah en Rebecca stonden te stralen aan de start in categorie 2 en dit werd hoog gewaardeerd door het vijftienkoppige jurypanel. Met de hoogste moeilijkheidswaarde en een totaalscore van 25.000 punten kon het vijftal de sterke concurrentie met 1,5 punt achter zich laten en mochten zij, tot enorme blijdschap van de zwemsters, de gouden medaille in ontvangst nemen.

Ook was er succes voor de oudere meiden van PFC Rheden met twee bronzen plakken voor het duet van Julia, Nynke en reserve Floor in categorie 6 en in categorie 7 voor de solo van Myrthe.