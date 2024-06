Geslaagde Veiligheidsdag in Velp

VELP – Op de parkeerplaats van zwembad De Dumpel in Velp was afgelopen zaterdag 1 juni een groot spektakel te zien. Gemeenten Rheden, Rozendaal, brandweer Gelderland-Midden en politie IJsselwaarden hadden de handen ineengeslagen om samen een Veiligheidsdag te organiseren. Alles met als doel om te laten zien wat er allemaal komt kijken bij het werk van de verschillende hulpdiensten.

Politie, brandweer en ambulance waren met diverse voertuigen aanwezig, die natuurlijk uitgebreid bekeken konden worden. Er werden verschillende demonstraties gegeven en medewerkers stonden te trappelen om over hun werkzaamheden te vertellen. Zelfs de politiehelikopter vloog nog even langs. Het werd een leerzame dag die veel kinderen, maar ook volwassenen, ongetwijfeld nog lang bij blijft.

Foto: Fenneke Visscher