Geslaagde klusdag bij Dierenpark ’t Goor Brummen

BRUMMEN – Donderdag 6 juni is er heel veel werk verzet in Dierenpark ‘t Goor in Brummen. Na een geslaagde klusdag vorig jaar verleenden medewerkers van Univé Stad en Land dit jaar opnieuw hun hulp. Onder de noemer ‘Goed Doen’ zetten zij zich vrijwillig in om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Gezamenlijk wisten zij veel klussen te klaren. De zijkant van de voerkeuken is schoongemaakt en heeft een nieuw likje verf gekregen, alle stallen zijn uitgemest, de kippenren is voorzien van volièregaas en alle brandnetels rond de omheining zijn verwijderd.