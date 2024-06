Geslaagd voetbalcircuit in Loenen

LOENEN – De G-voetballers van voetbalvereniging Loenermark konden op vrijdagavond 31 mei meedoen aan een voetbalcircuit. Tijdens het uitzetten van het spel kwam de regen met bakken uit de lucht, maar gelukkig werd het net op tijd droog.

Om 18.30 uur werden de deelnemers – Loenermark-spelers en gastspelers – welkom geheten. Ook wethouder Sunita Biharie van de gemeente Apeldoorn was aanwezig. Zij is onder andere verantwoordelijk voor welzijn, armoedebestrijding, werk en inkomen. Haar bemoedigende woorden en aanwezigheid hebben de deelnemers extra gemotiveerd om alles te geven bij de verschillende spelonderdelen.

Nadat de spelers groepjes hadden gevormd en de spelbegeleiders hun plek ingenomen, werden de onderdelen in willekeurige volgorde afgewerkt. De ene keer ging het meer om behendigheid, voor andere onderdelen werd snelheid gevraagd. De afwisselende onderdelen werden bekwaam door de spelers afgelegd, wat resulteerde in mooie resultaten op de scorekaart. En zoals je van een wethouder van sport kunt verwachten, moest Sunita Biharie zelf ook ervaren hoe het is om zo hard mogelijk richting de snelheidsmeter te schieten.

Wethouder Biharie was onder de indruk van wat Loenermark voor de doelgroep realiseert en betekent. Ze onderstreepte het belang van sport in het algemeen en voor deze doelgroep in het bijzonder. G-voetbal is voor mensen met een beperking.