Gerestaureerde graftrommel terug op Jantjes graf

ELLECOM – In een mooie bijeenkomst is de graftrommel van Jantje van Hall teruggeplaatst op zijn graf op de begraafplaats Ellecom en De Steeg. Zowel de graftrommel als het graf is gerestaureerd.

Ruim negentig bezoekers waren zaterdag 22 juni aanwezig op de begraafplaats, die dit jaar honderdvijftig jaar bestaat. Zij luisterden aandachtig naar vrijwilliger Nettie Dekker die het verhaal van Jantje vertelde. Het jochie overleed op 13 november 1923 overleed aan een bloedvergiftiging, slechts 9 jaar oud. Tot enkele dagen terug waren familieleden spoorloos, maar Nettie kon melden dat zij zich nu toch hebben gemeld. Drie kinderen brachten de trommel van Jantje terug naar het graf, waar deze werd neergelegd door wethouder Gea Hofstede en Franz Graaf zu Ortenburg van Middachten. Sursum Corda zong het lied dat honderd jaar geleden ook door schoolkinderen werd gezongen bij het graf van Jantje.

Bertil de Klyn, die zelf een jonge dochter op de begraafplaats heeft moeten begraven, vertelde hoe hij troost vindt in de gedachte van verbondenheid, ook voorbij de dood. Voorzitter Edwin Ruigrok benadrukt de betekenis van de begraafplaats en dat een feest op ingetogen wijze op zijn plaats is, uit dankbaarheid voor het leven van de mensen die hier begraven liggen en voor de mensen die zich hebben ingezet om de nabijheid van de graven bij de twee dorpen mogelijk te maken. Hij richtte zich hierbij onder meer tot de mensen die de graven regelmatig bezoeken, wethouder Gea Hofstede en Franz Graaf zu Ortenburg. Graaf zu Ortenburg is de nazaat van Graaf Bentinck, die in 1874 het stuk land schonk waar nu de begraafplaats ligt.

Wethouder Gea Hofstede legde in een betrokken verhaal uit hoe de begraafplaats een plek van rust en stilte is waar mensen behoefte aan hebben, voor hun rouwverwerking. Ze sprak haar grote waardering uit voor de vele vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken.

De bijeenkomst werd afgesloten met koffie en thee, geschonken door Bertus Samberg. Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om een mooie rondwandeling te maken over de begraafplaats. Voor heel wat mensen was deze bijeenkomst een weerzien na lange tijd, wat van de begraafplaats ook een bijzondere plek van ontmoeting maakte.

De begraafplaats Ellecom en de Steeg bestaat honderdvijftig jaar. Op 14 september is het Monumentendag en dan is er een bijeenkomst op de begraafplaats waar de eerste ideeën van bezoekers worden opgehaald om een plan te maken voor de komende vijf jaar.

Foto: Theo Jansen

begraafplaatsellecomdesteeg.nl