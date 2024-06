Gerenoveerde zweefmolen geopend in Dierense speeltuin

DIEREN – Marieke Hartjes, de voorzitter van de Dierense Speeltuin, had een droom: de zeventig jaar oude zweefmolen renoveren. De vraag was alleen wie dit kon realiseren. Viavia kwam zij in contact met Morriën Lasvast uit Spankeren, die de klus wel kon klaren. Hij maakte een offerte en het bestuur ging meteen akkoord. Zaterdag 18 mei was de grote dag en werd de zweefmolen officieel heropend. Het oude speeltoestel ziet er weer uit als nieuw. De kinderen konden niet wachten om de geliefde zweefmolen te gebruiken.