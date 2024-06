Gemeente Doesburg schaft collectieve aanvullende zorgverzekering af

DOESBURG – Doesburg schaft per 1 januari de collectieve aanvullende zorgverzekering af. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners een best passende zorgverzekering afsluiten in plaats van gebruik maken van een algemeen aanbod.

Op dit moment maken 234 inwoners van Doesburg gebruik van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering van de gemeente Doesburg bij zorgverzekeraar Menzis. Zij kunnen bij Menzis blijven, maar gaan een hogere premie betalen omdat de gemeentelijke bijdrage stopt. Ook kunnen zij overstappen naar een zorgverzekering die misschien wel beter aansluit bij hun zorgvraag. De gemeente Doesburg gaat inwoners ondersteunen bij het maken van deze keuze.

Doesburg vindt binnen het sociaal domein het centraal stellen van de inwoner belangrijk, laat de gemeente weten. Maatwerk bieden in plaats van aanbodgericht werken. Het begeleiden van inwoners naar een zo passend mogelijke zorgverzekering in plaats van een aanbod bij één zorgverzekeraar is dan ook een logische stap. Wethouder Bart Elbers legt uit: “Als gemeente willen we de personen blijven helpen die dat het hardst nodig hebben, en wel op een voor hen optimale manier. Dat betekent dus maatwerk. Bij maatwerk hoort goede begeleiding.”

In september ontvangt iedereen met een collectieve aanvullende verzekering informatie hoe deze ondersteuning eruitziet.