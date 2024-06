Gemeente Doesburg kan op zoek naar fusiepartner

DOESBURG – Woensdagavond 29 mei stond de Doesburgse gemeenteraad voor een lastig besluit. Er moest een knoop worden doorgehakt over de toekomst van de gemeente. Het college vroeg de raad om een stip op de horizon over de bestuurlijke toekomst van Doesburg. Zij vroegen in te stemmen met het onderzoeken van een bestuurlijke samenwerking met een van de buurgemeenten. “Alleen dan kunnen we stappen zetten”, sprak burgemeester Loes van der Meijs.

Deze stip moet volgens het college perspectief bieden aan Doesburg, haar inwoners en de gemeentelijke organisatie. Het college heeft daarom een discussienota voor de gemeenteraad opgesteld. Hierin verwoordt het college de situatie waarin Doesburg en de gemeentelijke organisatie nu zitten en met welke inhoudelijke en financiële uitdagingen Doesburg wordt geconfronteerd. Het college is van mening dat de huidige gemeentelijke organisatie deze confrontatie niet aankan en dat de financiële middelen op alle fronten absoluut onvoldoende zijn. Het college van B&W vindt de situatie zoals die nu is, onhoudbaar voor stad, inwoners en organisatie.

Alle partijen erkenden de urgentie van de Doesburgse problemen. De Stadspartij mist financiële onderbouwing en wil de uitslagen afwachten van het bestuurlijk onderzoek dat al eerder in gang werd gezet. “Wij tekenen niet in het hokje”, stelde Nicolette Vree. Andere partijen vonden het risico van langer afwachten te groot. “Voorzieningen die worden afgebroken als we onder toezicht komen te staan van de provincie krijgen we nooit meer terug”, aldus Nicole Hammink van de SP.

De partij diende samen met VVD en CDA een amendement in om toch nog een uitweg te hebben na de uitslag van het bestuurskrachtonderzoek. “Wanneer uit de onderzoeksresultaten van het bestuurskrachtonderzoek van Necker blijkt dat andere vormen van samenwerking haalbaar zijn en de raad daarover besluit, wordt de begroting daarop aangepast”, werd toegevoegd aan het voorstel. Dit amendement werd unaniem gesteund door de raad.

Na een beladen discussie gingen de raadsleden tot stemming over. De leden van de Stadsparij en Heidy Melissen van de SP stemden tegen, de overige negen raadsleden stemden voor. Het geamendeerde voorstel werd dus met een meerderheid van de stemmen goedgekeurd door de raad.

Gezien de grote urgentie wil het college nu zo snel mogelijk aan de slag om te onderzoeken welke partners er voor schaalvergroting zijn en heeft de gemeenteraad gevraagd hiermee in te stemmen. De resultaten worden volgens planning uiterlijk september 2024 gepresenteerd.