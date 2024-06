Gemeente Bronckhorst moet keuzes maken voor toekomst

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van 4,3 miljoen. Dit wil echter niet zeggen dat het allemaal voor de wind gaat. Ook Bronckhorst krijgt vanaf 2026 te maken met een kleinere bijdrage vanuit het Rijk en de gemeente zal de komende jaren keuzes moeten maken.

In de perspectiefnota voor de komende jaren zet het college van burgemeester en wethouders de lijnen uit voor de begroting, die later dit jaar volgt. Hierin staat een aantal maatregelen die de gemeentelijke uitgaven omlaag moeten brengen. Wethouder Antoon Peppelman van financiën legt uit: “We zien voor 2023 een positief resultaat en willen een aantal geplande en in onze ogen belangrijke en noodzakelijke investeringen graag doorzetten. Maar we gaan ook een onzekere tijd tegemoet, doordat we circa 7 miljoen euro moeten besparen. We hebben te maken met veel complexe opgaven, zoals de veranderingen in de landbouw en energie. Tegelijkertijd is er sprake van een onzekere tijd door bijvoorbeeld de stijging van kosten voor jeugdzorg, onderhoud van infrastructuur en de verminderde rijksbijdrage voor gemeenten.”



In 2023 stelde de gemeente de Investeringsagenda vast als richtinggevend kader voor 42 miljoen euro aan investeringen op het gebied van onderwijs, sport(accommodaties), leefbaarheid en bedrijventerreinen. Deze investeringen zijn volgens de gemeente nodig om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. “Doordat de raad daarvoor de reserveringen heeft gedaan, kunnen we dit in onze ogen nog steeds verantwoord realiseren”, zegt Peppelman. “Daarnaast onderzoeken we hoe om te gaan met de naderende tekorten. In de perspectiefnota doen we daarvoor verschillende voorstellen aan de raad. Hiermee lossen we het tekort in 2025 en 2026 grotendeels op. Voor 2027 en 2028 vervolgen we een proces met de raad om tot verdere keuzes te komen.”

Het positieve resultaat van de jaarrening van vorig jaar wordt toegevoegd aan de Algemene reserve en kan in de toekomst worden gebruikt voor noodzakelijke investeringen of bij tegenvallers.

De raad bespreekt de perspectiefnota tijdens de politieke avond van 27 juni en neemt op 4 juli een besluit. Als de raad akkoord gaat met de voorstellen, worden deze definitief uitgewerkt in de begroting, die dit najaar wordt gepresenteerd.