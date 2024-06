Foi, Foi: Pincode

De nieuwste auto’s en veural de duren bint veurzien van een extra beveiliging. A’j de auto op wilt starten mo’j eerst un soort pincode intoetsen anders dut ut ding ut niet. Wel veilig natuurlijk. Zo’n pinocde kan veur un ander ok bar lastig wèzen. Un veurbeeld hiervan is ut hetgeen Berend is oaverkommen met de auto van zien baas. As Berend d’r nog an denk loop um de griezels nog oaver de rugge.

Berend had zien eigen auto toevallig in de garage. Veur de APK mos d’r un een en ander an gebeuren. Hee mos met zien vrouw onverwachts noar ut ziekenhuus in un stad oaver de Iessel. Hee trof ut slech want juust noe had hee gien wagen um met heur mee te goan. Zien vrouw bellen um op bie de baas of hee mee wol goan noa de specialist. Berend zei tegen zien vrouw dat ut bar slech uutkwam noe hee gien auto had. De baas heuren dat en deed un royaal gebaar. Berend moch zien wagen meenemmen. Un mooie nieuwe BMW. As beveiliging zat d’r un pincodeslot op. Zien baas schreef um op un klein papiertje hoe de cijfercombinatie was. Hee mos dat rap uut de kop leren en dan ut papiertjen weggooien en zeker niet in de auto loaten liggen voor luu die wat kwoads van zin waren.

Thuus effen zien Dora ophalen en toen noa ut ziekenhuus. De auto zweven oaver de weg, sjonge wat un puike wagen was dat toch. Hee was zo trots as un pauwe met duizend veren in de start.

Ut onderzoek van Dora viel arg mee en noe ze toch in de grote stad waren wol zee toch wel effen winkelen. Samen kwamen ze muu en lamlendig bie de auto an. Derk verheugen zich op ut ritjen met de mooie wagen. Sjonge a’j toch zo’n hoop geld heb um zo’n auto te kopen. Ut was zien grote droom. Hee in de auto met de sleutel maar toen kwam ut d’r op an. Veur de start eerst de pincode intoetsen. A’j ut weet is ut gemakkelijk. Berend menen dat hee ut goed had onthollen. Hee deed tik, tik maar ut bleek niet goed te wèzen. Hee mos heel diep noadenken hoe het noe toch wel was. Derk menen ut te weten en toetsen nog un keer de cijfers in maar… weer verkeerd. Hee raken un bitjen in paniek. Ut zweet brak um uut. De darde keer moch ut niet verkeerd goan, want dan ha’j de poppen an ut dansen. Hee wist ut niet meer. Woar was dat papiertjen noe toch. Hee vuulen alle zaken noa. Alles binnenste buuten ekeerd, maar niks heur. Un bult rommel maar gien pincode. O ja, hee herinneren ut zich weer. Onderweg had hee ut papiertjen met wat andere rommel op un parkeerplaatse in de container edoan. Hee nam de busse en ging terugge noa de plekke waor hee ut papiertjen vot had egooid. Berend zuuken en zuuken maar ut was nargens te bekennen. Hee zetten de hele bak op de kop maar niks heur ut was d’r niet.

Wat noe toch te doen? Hee weer terugge noa de auto en Dora. D’r zat noe toch niks op dat zien baas te bellen. Sjonge, sjonge wat had hee de pest in. Ku’j wel noagoan hoe dat gesprek ewes is. Maar ja, hee mos toch terugge. Wat d’r op de terugweg noa huus is zeg zul wie hier maar niet herhalen.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Winnaars heb un plan, verliezer en goeie smoes