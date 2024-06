Foi, Foi: Kold en warm buffet

In disse streek woont Hans, un aardige keerl die al heel wat hef mee emaak. Deur zien wark hef hee heel wat van de wereld ezeen. Mo’j is heuren wat ik van um vernam. Hee vertellen op un feesien bie de familie dat hee köts nog un uutnodiging had ekregen um noa Amerika te goan op kosten van de zaak. Maar dat wolle noe niet meer. Dat lange zitten in un vliegtuug leek um niks meer.

Hee had d’r ok un uutnodiging liggen uut Brabant veur un receptie van un olde bekende. Tegen zien vrouw zei hee: “Goa maar mee. Dat wördt un leuke receptie met kold en warm buffet.” Dat lussen die snaaiert wel en zien vrouw was d’r ok niet vies van.

Ze gingen vrog op pad, want ut was un ende riejen. Ze waren ruumschoots op tied in de plaatse woar ut feest was. De vrouw zei nog: “Loat wie eerst iets goan èten, want ut kan nog wel effen duren.” Maar de man vond dat zunde, want dan had hee ’s oavonds niet zoveul trek meer. Um de tied kapot te kriegen heb ze maar un hötjen op un terrasjen ezèten en thee edronken.

Ut wörden tied um noa de feestzaal te goan. Het was d’r arg gezellig, echt op zien Brabants. Hee had twee biertjes op en ging toen an de cola, want hee mos nog terugge noa huus riejen. Ze kwamen met lekkere hapjes rond, maar hee deed d’r niet an mee. Hee zol met ut kold en warm buffet de schade wel inhalen, hoewel de buuk wel un bitjen begon te jeuken. De mage begon um ok un bitjen op te speulen.

Ut duren heel, heel lange, maar eindelijk wörden d’r ezeg dat d’r un warme hap tot besluut kwam. De man zei: “Net op tied want ik starve bienoa van de honger!” Maar inplaats van un toafel met alle lekkere dingen d’r op, kwam d’r un meisjen met un blad an met veur iedereen un schotteltjen met twee stoksies satè en un servetjen d’r bie. De man zag dat en zei wat hellig tegen zien vrouw: “Wat un ramp. Was ik ok mar noa Amerika egoan, dan had ik ieder geval in ut vliegtuug nog goed te èten ekregen.”

Hee zat aardig met de mage in de warre. Op de terugweg noa huus keek hee oaveral of hee un bordjen van MacDonald’s zag maar alles zat al dichte. In huus keek hee meteen in de koelkasten of d’r nog iets in lag van zien gading want met zo’n lege mage wol hee niet ut berre in. Hee hef nog gauw un paar eier me un paar platen ham in de panne eklets. ’s Nachts hef hee liggen droamen van lange toafels met allerlei lekkere snuusteriën d’r op. Wat was hee d’r gelukkig mee, maar toen hee wakker wörden had hee d’r toch nog un bitjen un kater van, hoewel hee nauwelijks alcohol had edronken. Hee nam zich veur d’r de volgende keer niet op zoveul te rékenen en gewoon op tied wat te éten, dan viel ut op ut feest altied mee.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Hee zut wel de splinter in andermans ogen, maar niet de balk bie umzelf