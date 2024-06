Foi, Foi: Basje

Mensen bint soms merakels gek met un dier. Soms liek ut krek kinderen. Ze kunt d’r mee knuffelen of ut un kind is. Niet alleen met un hond of un poes, maar ok met un ander huusdier. Foi, foi, mo’j is heuren wat ik vernam van luu die bar gek bint met un knientjen… Ik heuren ut vertellen deur luu die disse mensen goed kent.

Jan en Mien waren beiden alderbastend gek met dieren. Ze hadden van alles: un katte, kippen, duuven en wat al niet meer. Meestal ok un hond. Maar de hond was te old eworden en ze mossen um missen. Ze waren d’r nog niet an toe um un anderen te nemmen. De zoon had op zien verjoardag un wens. Hee wol graag un knientjen hebben. Zo’n leuk dwargknientjen. Niet zo groten met die hangoren, maar un leuk kleintjen woar hee mee kon spöllen. Jan en Mien hadden d’r niks op tegen. Ze wisten iemand die disse knientjes fokken en zoon Mark moch mee un knientje uutzuuken. Wat was hee d’r blie mee. Hee nuumen um Basjen. In de achterkamer moch hee zitten in zien höksien. Zo kon de jongen elke keer met zien knientjen knuffelen. Wat was hee d’r blie mee. Vake moch Basjen effen uut zien hok en liep deur de kamer. Hee richten hier en doar wel wat schade an, maar och de luu waren d’r niet zo nauw an. Ut knientjen had bie de luu un mooie tied. Toen ut mooier weer wörden moch Basjen zelfs mee noa buuten. Eerst in ut rennetje maar un tiedjen later ok zo lös lopen. Hee was zo tam dat hee maar zo in en uut de achterdeure liep. Basjen kon in de tuin weinig schade anrichten en doarbie was de grond aardig goed af ezet.

Basje was oaveral te vinden en had ontdek dat hee argens toch deur hen kon noa de buurtjes. Doar hadden ze wat lekkers in de tuin stoan. De buurtjes waren leuke luu die vonden ut wel mooi en Basjen kwam zelfs bie hun binnen deur de achterdeure. Hee worden doar ok deur de luu vertroeteld en kreeg zelfs un lekker worteltjen. Buurman Leen was echter un keerl die graag un geintje uuthalen. Alles ko’j van um verwachen. As d’r in de buurte wat mos gebeuren was hee d’r altied veur te porren.

Op un dag toen hee Basje bie um in de tuin zag lopen en effen later bie um via de achterdeure zag binnenkommen veur un worteljen kwam hee op un idee. Sjonge wat heb de buurtjes doar umme motten lachen. Want wat deed Leen? Hee pakken Basje en deed um un kaartje an zien riempien met un tekstjen d’r op. Toen ut knientjen effen later bie Jan en Mien binnenkwam zag zoon Mark ut direct en liep d’r mee noa zien moeder. Zee mos hardop lachen toen zee las: “Ik ben stout geweest en zat bij de buren in de tuin te knabbelen. De volgende keer eindig ik in de pot..” Mien mos vreselijk lachen en wist meteen de dader. De dreiging is nooit uutevoerd. Basje is nog vaak op visite ewes…

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Heel veul dingen bint oaverbodig maar vriendschap he’j neudig