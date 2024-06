Foi, Foi: Bange

Un mens kan ut hoast niet geleuven dat d’r un dag is ewes dat d’r gien auto’s waren. A’j noe op de wegen komp, is ut èèn autostroom. Blik an blik, krek of ut gien geld kost. Toch is ut nog niet zo lange elejen dat de eerste auto’s in de darpen kwamen.

Ut volgende verhaaltje speulen zich af in de tied toen d’r nog maar un paar auto’s waren en de luu d’r meestal allenig op uut gingen met peerd en wagen. In un darp hier un endjen weg waren vrogger ok weinig auto’s. Ut blik was doar maar spoarzaam aanwezig op de wegen. De eersten die zo’n vierwieler zonder peerd had was de notaris. Hee ging d’r bar groots op dat hee zo’n voertuug kon betalen. Met zien Fordjen knappen hee deur ut darp hen. De mensen vloagen an de kante as hee d’r an kwam. In de weilanden wisten de koeien en peerden ok niet wat ze zagen en heuren. Deur dat geknetter wörden ze un bitjen gek in de kop en donderen deur de weie hen met de start umhoge.

Op un dag mos de notaris met een van zien klanten noa de stad toe. Hee zei tegen Willem en zien vrouw dat ze wel met um mee konden riejen. Ut zol un mooi tochtjen worden bie mooi weer. Willem vuulen doar eigenlijk niks veur um in zo’n knetterding te zitten. Toch wist de notaris um oaver te halen um mee te goan. Hee beloaven zachies te riejen. Hee hoeven beslist niet bange te wezen. En zo zagen de luu de volgende dag Willem en Trui pontificaal in de auto van de notaris zitten. De notaris toeteren hard toen hee deur de darp reed. Alle mensen natuurlijk nieuwsgierig kieken wie doar wel bie de notaris in de auto zat. Willem vuulen zich wel un bitjen groots dat hee maar zo met zien Trui in zo’n mooie wagen mocht zitten, maar hee vond wel dat de notaris veul te hard reed. Um de haverklap zei hee: ”Niet zo hard meneer de notaris.”

De chauffeur vond ut prachtig dat de luu doar zo benauwd zaten. Kon hee Willem is un keer op stang jagen want die had meestal de snater lös en zien vrouw niet minder. Zee had wat ze nuump heur op de tande, maar was noe zo mak as un lammetjen. Foi, foi wat ging die auto hard noa de mening van de passagiers. Willem kneep um as un dief. Wat hee had hee doar toch un spiet van dat hee met was egoan. Noe zat hee met de gebakken peren. Hee zol bienoa in de broek doen en Trui was ok helemoal wit um de snoete hen. Hee keek is effen hoe de notaris dat deed doar achter ut stuur. Hee wörden nog banger toen hee zag dat hee met één hand sturen en met de andere hand met un soort knuppeltje in de vloer speulen. De notaris zei nog: “Wat un raspeerdjen hè. Hee hef helemoal ging haver neudig. Alleen maar un slok benzine.” Willem zei nog wat bibberend: “Notaris hou ie ut stuur noe maar met twee handen vast, ik zal ondertussen wel met dat stoksien deur de benzine reuren!”

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

