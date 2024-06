Film openluchtspel in Loenen

LOENEN – In Ontmoetingscentrum de Bruisbeek wordt zondag 30 juni een film vertoond van het openluchtspel ‘Bokkensprongen’, dat enkele jaren geleden werd gespeeld op de Voorsterklei. De buurtvereniging speelde het stuk voor een oude boerderij.

‘Bokkensprongen’ is geschreven door Dick Eggengoor een grote groep acteurs heeft het ten tonele gebracht. Het spel begint bij de boerderij waar de boer lekker in het zonnetje zit en een paar jonge buurtjes even een praatje komen maken. De vaart komt al flink in het spel als de familie op bezoek komt bij de jarige boer. Een zwager, die wethouder is, weet de lachers op zijn hand te krijgen door zijn uitspraken. Ook de sullige broer en zijn bazige vrouw maken het erg bont. De familie meent te hebben opgevangen dat de boer niet lang meer te leven heeft en zijn tuk op de erfenis. De Duitse vriendin van de boer zien ze als rivale. Auto’s rijden af en aan. Ook dieren doen mee. Er is veel beweging en verrassende effecten in het spel.

De video van ‘Bokkensprongen’ wordt vertoond op een groot scherm in de grote zaal van de Bruisbeek. De toegang tot deze gezellige middag is geheel gratis. Het begint om 14.00 uur.