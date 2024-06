DIEREN – In een woning aan de Geitenbergweg in Dieren heeft maandagavond 24 juni een felle brand gewoed. Deze werd rond 20.00 uur ontdekt door een buurtbewoner, die alarm sloeg. Het vuur heeft een grote ravage aangericht en de woning zal dan ook enkele maanden onbewoonbaar zijn. Toen de brand uitbrak was er niemand thuis. Brandstichting wordt niet uitgesloten en er is een onderzoek gestart.

De brand en de bluswerkzaamheden trokken veel bekijks.

Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink