Expositie ‘In volle vaart!’ over rijtuigen op Middachten

DE STEEG – Op Kasteel Middachten in De Steeg is tot en met eind september de expositie ‘In volle vaart!’ te zien. Bij de opening werden twee gerestaureerde rijtuigen uit de collectie van het kasteel aangespannen voor een rondrit op het voorplein.

‘In volle vaart!’ toont de rijke geschiedenis van rijtuigen, tuigen, livreien en stallen op landgoed Middachten. Twaalf geheel gerestaureerde rijtuigen zijn te zien in het koetshuis dat, samen met de stallen en de tuigenkamer, het oudst bewaard gebleven stalgebouw in Nederland vormt. De stallen van Kasteel Middachten behoren tot de zeer weinige in Nederland die niet zijn verbouwd tot café, kantoor of winkel. Isabelle gravin Aldenburg Bentinck was een gepassioneerd amazone en tot aan de laatste eeuwwisseling waren de stallen in gebruik voor haar paarden.

Vóór de introductie van de auto, eind 19e eeuw, maakten de bewoners van het kasteel en hun hoge gasten gebruik van rijtuigen, getrokken door paarden. Op Middachten is een aantal exemplaren bewaard gebleven, zoals een coupé, wagonette en ‘Bath chair’. Ook is er een ezelwagen en een tonneau te zien, die werden aangeschaft voor de jonge gevarinnen Sophie en Isabelle Aldenburg Bentinck. Daarnaast staat er een arrenslee. Op de tentoonstelling zijn daarnaast zeldzame, historische livreien te zien die werden gedragen door de koetsiers: een winter- en zomer-tenue en één ‘demi-saison’.

Daarnaast is in de Oranjerie van Middachten een fototentoonstelling te zien, met vergrote historische foto’s van rijtuigen en auto’s zoals die door de bewoners van het kasteel werden gebruikt in de 19e en begin 20e eeuw. Er zijn beelden te zien van belangrijke historische momenten waarop een aanspanning een belangrijke rol speelde. Denk aan een bezoek van Koningin Emma en haar dochter Wilhelmina en diverse uitvaarten.

‘In volle vaart! Rijtuigen uit de stallen van Kasteel Middachten’ is tot en met 29 september geopend van woensdag tot en met zondag tussen 12.30 en 16.30 uur. De oranjerie en het koetshuis zijn vijf dagen per week open, de tuigenkamer is alleen open wanneer het kasteel te bezoeken is.

middachten.nl