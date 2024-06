Expositie in ’t Sprengenhus

LAAG-SOEREN – Zondagmiddag 9 juni wordt een nieuwe expositie van Inesz Jenkins- de Leeuw is geopend in ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. De kunstenares Inesz Jenkins- de Leeuw is geboren in Rheden en opgegroeid in de Veluwezoom. Zij vindt haar inspiratie in fietsen, wandelen, reizen en, nog altijd, in de natuur. Zo is ook de Hoge Veluwe een belangrijke inspiratiebron voor haar. Zij woonde enige tijd in Engeland, reisde naar Amerika en exposeerde ook in beide landen.

De tentoonstelling wordt zondag geopend van 15.30 tot 17.00 uur. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Slide um Easy. Tot 15 september kunnen bezoekers genieten van het werk van Inesz.