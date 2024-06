Expositie in Kunstlab

DOESBURG – Brenda Niesse exposeert in het Kunstlab Doesburg haar tekeningen, schilderijen en collages. Ze is iemand met veel geduld en dat is goed terug te zien in haar werk.

Zo is er een schilderij van acryl te zien met wel drie lagen: de eerste laag vond ze te heftig, de tweede was al iets evenwichtiger en de derde kon pas ontstaan toen ze tot rust was gekomen. “Van tekenen wordt ik gewoon ontzettend rustig”, vertelt ze. Ook zijn er vier schilderijen te zien met zwevende keien. Het bijzondere is dat het formaat van elk anders is: van indrukwekkend groot, tot klein en subtiel.

Brenda tekent al sinds haar jeugd en ging naar de Academie voor Beeldende Vormgeving in Amsterdam. Toch lukte het haar pas meer tijd te besteden aan het tekenen en schilderen, toen haar kinderen de deur uit waren. De expositie is tijdens de openingstijden van het Kunstlab te bekijken.