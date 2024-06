Expositie in Dorpskerk Rheden

RHEDEN – De Dorpskerk in Rheden is tot en met 16 september iedere zaterdag te bezoeken. De kerk is dan geopend van 11.00 uur tot 15.30 uur. Ieder die dat wil kan even binnenlopen en genieten van wat dit prachtige kerkgebouw te bieden heeft. Dan is ook de expositie van Aad van den Bosch met het thema ‘Verwondering’ te zien. Aad van den Bosch deed zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. De expositie geeft een kleurrijk inzicht in fantastische landschappen, ontstaan uit gedigitaliseerde glassculpturen.