Expositie Frida Boland in Martinikerk

DOESBURG – Van 25 juni tot en met 10 juli exposeert Frida Boland haar schilderijen in de Martinikerk in Doesburg. De kerk is dagelijks geopend.

Frida Boland is altijd op zoek naar unieke identiteit en betekenis. Haar kunstwerken ontstaan uit haar fascinatie voor en aanzienlijke kennis van oude volkeren en culturen. Tijdens haar vele reizen liet ze zich inspireren door voorbije en nog bestaande rituelen, objecten, legenden en religies van andere werelddelen. Frida’s werken beschikken over een magische spirituele lading die op hun beurt weer anderen inspireren. De intentie van haar werk is bijdragen aan zowel haar eigen groei als die van anderen.

Onder de naam ‘Atelier Tara’ verzorgt Frida al jaren inspirerende teken- en schildercursussen. In haar eigen atelier in Doetinchem worden cursussen gegeven met meestal een spirituele achtergrond, zoals mandala- en chakratekenen, maar ook over de natuur en de oude culturen met als thema de Boeddha, Egypte en Indiaanse symboliek.

ateliertara.nl

martinikerk-doesburg.nl