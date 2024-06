Expositie Dubbelhout

BRONKHORST – De Brummense houtdraaier Otto Koedijk exposeert van zaterdag 29 juni tot en met vrijdag 5 juli zijn werk in de Kapel van Bronkhorst. Dit doet hij samen met meubelmaker Bert Aalbers onder de titel Dubbelhout.

Bert maakt tafeltjes van 25 bij 25 centimeter en 85 centimeter hoog. Ze zijn onbruikbaar, maar vol betekenis. Soms vertelt een tafeltje een anekdote, soms een herinnering aan een gebeurtenis of een tafeltje verbeeldt een filosofisch onderwerp. Altijd inspireert het hout. Ook bij Otto Koedijk. Hij maakt schalen met een verhaal, bollen met een wond en puzzels waarbij de tekening van het hout je helpt.

De tentoonstelling in de Kapel van Bronkhorst is van zaterdag 29 juni tot en met donderdag 4 juli te zien tussen 11.00 en 18.00 uur en op vrijdag 5 juli van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

ottokoedijk-houtdraaier.nl