Ellecom en De Steeg al honderdvijftig jaar verbonden met begraafplaats

ELLECOM – Honderdvijftig jaar geleden kregen vier inwoners van Ellecom en De Steeg van de graaf van Middachten een stukje land om een begraafplaats aan te leggen. En ook nu nog wordt er begraven op de idyllische plek tussen de spoorlijn en de bosrand in Ellecom. Het jubileum wordt zaterdag 22 juni gevierd. Centraal hierbij staat het graf en verhaal van Jantje van Hall.

De begraafplaats is een oase van rust, waar het enige geluid afkomstig is van ruisende bomen en kwetterende vogels. De stilte wordt alleen verstoord door de voorbijrazende trein, maar ook die is weer zo voorbij. De ligging aan de bosrand zorgt voor een prettige sfeer, maar er wordt ook bewust gekozen voor veel groen en voldoende bankjes om even lekker te kunnen zitten. “Naast dat het een mooie locatie is om te begraven, is het ook een fijne plek om te herdenken en te bezoeken”, zegt voorzitter Edwin Ruigrok van de stichting tot beheer van de begraafplaats voor Ellecom en De Steeg. “Ook het rituele gedenken krijgt steeds meer ruimte, bijvoorbeeld met Allerzielen en op 4 mei, als we herdenken bij de graven van de drie Joodse mannen die omkwamen op Avegoor.” De begraafplaats wordt vaak bezocht door inwoners van de dorpen en nabestaanden. “Er zijn mensen die hier bijna dagelijks komen”, vertelt de voorzitter.

Verhalen

Na honderdvijftig jaar hoort de serene begraafplaats echt bij Ellecom en De Steeg. Een viertal betrokken burgers nam eind 19e eeuw het initiatief voor een begraafplaats voor de dorpen Ellecom en De Steeg. “Er kwam een nieuwe wet op begrafenissen, waardoor het niet langer mogelijk was om te begraven rondom de kerk”, vertelt Ruigrok. “De gemeente vond dat inwoners van deze dorpen wel naar Dieren konden, maar dat wilden ze niet. De heren Hupkes, Hupkes, Brink Evers en Geerlings hebben gepleit voor een begraafplaats dichterbij.” Graaf Bentinck van Middachten stelde uiteindelijk, en dat kostte heel wat moeite, een stukje grond beschikbaar net achter de spoorlijn, die er toen net een goede tien jaar lag. Op loopafstand van de dorpen, precies zoals de inwoners dat graag wilden.

In 1874 werd het eerste graf gedolven. Welk graf dat precies is, weet Ruigrok niet, maar hij neemt aan dat het er nog ligt. “Tot 2012 kreeg iedereen die hier begraven werd eeuwige grafrust.” Er is dus nog nooit geruimd en er liggen prachtige graven van monumentale waarde op de begraafplaats, velen met een mooi verhaal. Zo is er de man die met Napoleon vocht in Rusland en zich later in Ellecom vestigde, de Ellecomse die zich sterk inzette voor de vrouwenbeweging, een hoogleraar Theologie en ligt hier Jan Brink Evers, een van de initiatiefnemers van de begraafplaats, maar ook aannemer en architect, én ontwerper van het baarhuisje.

Jantje van Hall

Een ander opvallend verhaal is dat van Jantje van Hall, een jochie van 9 dat in 1923 overleed aan bloedvergiftiging. Zijn vader was de dorpsbakker en het gezin telde, naast moeder, nog vijf dochters. Nettie Dekker, vrijwilliger op de begraafplaats, ging op zoek naar de geschiedenis van Jantje. Nabestaanden vond ze niet, maar stuitte wel op verhalen waaruit bleek dat de dood van het jongetje een grote impact heeft gehad op de inwoners van het dorp. “Ze sprak mensen die vertelden dat hun ouders op late leeftijd nog steeds geëmotioneerd waren als ze het over Jantje hadden”, aldus Ruigrok.

Bijzonder aan het graf van Jantje, waar later zijn ouders in werden bijgezet, is de graftrommel. Er zijn er ongeveer duizend in Nederland en drie daarvan liggen er op de begraafplaats tussen Ellecom en De Steeg, weet Ruigrok te vertellen. De blikken graftrommel met glazen deksel is gevuld met zinken bladeren en kunstbloemen. Bijzonder is het emaillen plaatje met daarop de eerste regels van ‘Daar boven juicht een grote schaar’, het lied dat de Ellecomse kinderen zongen bij de begrafenis van Jantje. De trommel raakte in verval, maar kon vorig jaar worden gerestaureerd dankzij bijdragen van de gemeentelijke actie Ik buurt mee!.

Jubileum

De graftrommel wordt zaterdag 22 juni teruggeplaatst tijdens een klein feestje ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de begraafplaats. Dit doet wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden. Het koor Sursum Corda zingt het lied dat Jantjes vriendjes destijds zongen. Iedereen is welkom vanaf 11.00 uur, het programma duurt van 11.30 tot 12.30 uur. Daarna is gelegenheid de begraafplaats te bezoeken, maar ook voor ontmoeting en kennismaking.

begraafplaatsellecomdesteeg.nl

De bakkerij van vader Van Hall met Jantje en twee van zijn zusjes, kort voor zijn overlijden

Voorzitter Edwin Ruigrok met de graftrommel van Jantje van Hall

Meer foto's