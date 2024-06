Eerbeekseweg groener en veiliger

LOENEN – De Eerbeekseweg in Loenen is op 21 juni nog groener geworden. In totaal zijn er achttien bloembakken van cortenstaal langs de weg geplaatst. Deze bloembakken moeten de dorpse uitstraling van de Eerbeekseweg versterken en weggebruikers bewust maken dat ze door een dorp rijden.

De laatste bloembakken zijn door gedeputeerde Dirk Vreugdenhil van provincie Gelderland, wethouder Peter Messerschmidt van gemeente Apeldoorn en voorzitter Harrie Wilbrink van Dorpsraad Loenen gevuld met fleurige vaste planten. Samen klaarden zij de beplantingsklus. Vooral Harrie Wilbrink is blij dat de bloembakken er uiteindelijk toch zijn gekomen. “De Eerbeekseweg is heel druk. Die voelt bijna als een snelweg dwars door het dorp”, vertelt Wilbrink. “Door de weg smaller te laten lijken met groen, hopen we de bestuurders langzamer te laten rijden. Dat ze het gevoel krijgen dat ze in een dorp rijden. En groen verbetert daarbij de leefbaarheid in het dorp”, legt Wilbrink uit.

Onderhoud

“De achttien bloembakken maken de weg niet alleen mooier, maar ook veiliger”, voegt gedeputeerde Dirk Vreugdenhil toe. Vanuit het programma Eerbeek-Loenen 2030 draagt de provincie bij aan het beheer en onderhoud van de bloembakken. “Dit neemt een hoop werk weg bij de leden van de Dorpsraad. En wij weten zeker dat de komende tien jaar de bloembakken mooi groen blijven en goed onderhouden worden.”

Rotonde

Naast de bloembakken aan de Eerbeekseweg, krijgt ook de rotonde op de grens met Eerbeek (N786) een metamorfose. De rotonde krijgt cortenstaal beelden van een herder met een schaapskudde. Een mooie verwijzing naar de schaapskooi in het dorp. “De rotonde wordt zo een mooie toegangspoort naar Loenen en verwijzing naar onze gemeente als royale groene hoofdstad van de Veluwe”, aldus wethouder Peter Messerschmidt.