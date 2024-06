Eerbeek wil af van staalslakken

EERBEEK – De 230.000 ton staalslakken die in 2019 gestort zijn aan de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek moet zo snel mogelijk daar worden weggehaald. Dat verzoek hebben omwonenden bij de Provincie Gelderland neergelegd.

Staalslakken is een steenachtige en korrelige materiaalsoort, afkomstig van hoogovens en officieel erkend als bouwmateriaal. Na de afdichting zijn er zonnepanelen op het terrein gelegd. Volgens omwonenden én andere bezorgde inwoners van de gemeente, verenigd in Ons Eerbeek Brummen, zijn de staalslakken enorm vervuilend. Ze zijn bang voor een ‘milieuramp in wording’. In een brief aan de provincie – gedateerd op 5 juni – vragen ze ‘nu direct over te gaan tot handhavend optreden en de eigenaren van stort Doonweg te Eerbeek aan te schrijven dat zij deze illegale dumping/lozing van 230.000 ton staalslakken dienen te verwijderen vóór 1 januari 2025’.