Eenzijdig ongeluk Groenendaalseweg

LOENEN – Een automobiliste botste maandag 10 juni rond 16.45 uur tegen een boom langs de Groenensdaalseweg in Loenen. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, ramde in de berm een aantal paaltjes, een slagboom van de begraafplaats en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand.

Enkele passanten stopten direct en verleenden eerste hulp tot de ambulance en politie waren gearriveerd. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

Foto: Persbureau Heitink