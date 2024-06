Een veldsoepje in de Martinikerk

DOESBURG – Gelijk met de Hanzedag wordt ook altijd de beroemde Sint Maartensmaaltijd gehouden, deze is niet meer weg te denken uit Doesburg. Na het slenteren door de stad, of als welkome pauze, konden bezoekers in de Martinikerk heerlijk genieten van een kom veldsoep met een stukje meloen en brood. De lange tafels waren continu gevuld met hongerige mensen. Na een wandeling over het Hanzefeest gaat zo’n maaltijd er ook wel in. Niet alleen was het eten heerlijk, maar de muzikanten die op muziekinstrumenten uit de middeleeuwen muziek maakten droegen bij aan de gezelligheid. De koks koken zeker vijfhonderd liter soep, die deze dag ook helemaal op gaat, vele broden en meloenen worden gesneden en uitgedeeld. Ongeveer vijftienhonderd bezoekers hebben hiervan genoten.

Foto: Hanny ten Dolle