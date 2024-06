Een Stief Kwartiertje: Repareren

Al vaker heb ik op deze plek betoogd dat in de huidige tijd regeren gezien moet worden als een al dan niet verhullende vorm van repareren. Nieuw aangetreden regeerders bevestigen dat elke keer, ook al zeggen ze om beurten dat ze vooral vooruit willen kijken en niet naar het verleden. Ze voegen er immers direct aan toe dat ze hun vooruitziende blik gestalte willen geven door de besluiten van de vorige regering, vaak puinhopen genoemd, terug te draaien. Ze zullen dan ook met nieuwe verfrissende beleidspunten komen, gebaseerd op de volkswil, zoals ze die zelf uitleggen, maar beseffen daarbij niet of willen het niet zien dat hen hetzelfde lot wacht over een tijdje.

Verleden week heb ik ook gemeld dat we bijzondere maar waarschijnlijk ook bizarre jaren tegemoet kunnen zien, waarbij het bovenstaande zeker aan de orde komt. De kandidaat-ministers van de PVV hebben daar in de afgelopen dagen al een extra dimensie aan toegevoegd. Er is al veel gezegd en geschreven over de uitspraken van hen in het recente verleden, die buiten elke waardige en weloverwogen regeringsorde vallen, maar die ze weigerden terug te nemen. Ze hebben ze vermoedelijk in de inmiddels al erg vol geraakte rechtstatelijke ijskast van Wilders gedeponeerd. Hoelang het duurt voordat ze alsnog aan ons ter consumptie worden aangeboden zullen we moeten afwachten. Zo’n abrupte overgang van schijnheilig naar heilig is voor veel mensen moeilijk te pruimen, maar politici hebben nu eenmaal een flexibel geweten als het om macht gaat.

Zoals gezegd, we gaan bijzondere tijden tegemoet waarin bijzondere belangen met elkaar zullen strijden. Zo willen natuurorganisaties geen extra militair oefenterrein op de Veluwe, want dat verstoort het natuurlijke leven van de dieren; de mensen die er wonen, delen die mening van harte. Zo willen de bewoners van het gebied tussen Bronckhorst en Toldijk niet dat daar munitie wordt opgeslagen, waarvoor hun huizen dienen te worden afgebroken. Zo willen veel mensen dat de kanaalweg tussen Dieren en Apeldoorn zodanig beveiligd wordt dat er geen doden meer zullen vallen en dus zal er eerdaags wellicht een petitie worden aangeboden aan de betreffende gemeenten waarin gevraagd wordt het kanaal te dempen of de bomen te kappen of beide. Zo zullen de wolven, als het aan de BBB ligt, gescreend worden op hun mensvriendelijkheid en schaapvijandigheid en als de uitslag voor beide positief is zullen ze onderworpen worden aan de beheersingsmethode oftewel afschot. Kortom, de mens ziet ontwikkelingen veelal vanuit eigen perspectief.

De nieuwe coalitie heeft het zichzelf met het hoofdlijnenakkoord niet gemakkelijk gemaakt om het verzachtend uit te drukken. Veel hoofdlijnen zijn strijdig met de huidige landelijke en Europese wetgeving en dus zullen er compromissen gesloten moeten worden of men wil of niet. Op regionaal niveau zagen we dezer dagen er al een aardig, of zo u wilt, lelijk voorbeeld van. Het Nederlands Kampioenschap Wielrennen wordt voor een belangrijk deel op de Posbank verreden zonder publiek, want het is broedseizoen. Er is veel discussie aan voorafgegaan, want de kool en de geit sparen is geen vorm van overeenstemming. De kwestie wordt immers niet opgelost tot tevredenheid van alle betrokkenen, zeker niet voor de massa, de toeschouwers. En zo zal het gaan bij al die ingewikkelde en aanvechtbare zaken, waarvoor een compromis nauwelijks denkbaar is. Daarbij wordt wellicht aannemelijk dat de PVV-ingrediënten in de ijskast van Wilders niet onbeperkt houdbaar blijken.

Na het kampioenschap gaat de Posbank deels op slot; de natuur moet hersteld worden, kwestie van repareren.

Desiderius Antidotum