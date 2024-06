Een kijkje in het nieuwe gemeentehuis

DE STEEG – Zaterdag 8 juni was het de Dag van de Bouw. Op verschillende plekken in Nederland konden bezoekers een kijkje nemen op bouwplaatsen. Zo kregen de inwoners van de gemeente Rheden de unieke mogelijkheid om voet te zetten in het nieuwe gemeentehuis in de De Steeg. De bezoekers mochten er rondlopen en kregen uitleg over het gemeentehuis in wording. Zo kregen zij al een goed beeld van hoe het gemeentehuis er over een tijd uit komt te zien. Het moet in de loop van dit jaar klaar zijn. Kinderen konden ook zelf aan de slag. ReVaBo bouwopleidingen verzorgde een leuke workshop. De jonge bezoekers mochten met de hulp van de vakmensen een eigen gereedschapskist maken, zoals op de foto te zien is.

Foto: Peter Kars