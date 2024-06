Echtpaar Plugge 60 jaar getrouwd

DOESBURG – Zaterdag 8 juni was het 60 jaar geleden dat Coby en Chiel Plugge uit Doesburg in het huwelijk traden. Ze kregen bezoek van loco-burgemeester Birgit van Veldhuizen, die het paar namens de gemeente Doesburg feliciteerde.

Zoals Coby en Chiel zelf zeggen: “We moesten trouwen, want we kregen een huis aangeboden. Chiel moest in dienst en als getrouwd man kregen we een grotere toelage van het Rijk.” Het gebeurde vroeger wel vaker dat er getrouwd werd omdat je dan meer geld kreeg.

Ze waren 20 en 21 jaar toen ze trouwden en nu zijn ze 60 jaar verder. Volgens Coby is de tijd zo snel voorbij gegaan, zeker als je nu terugkijkt. Met twee kinderen en drie kleinkinderen zijn ze erg gelukkig. Ze hebben 48 jaar lang in Dieren gewoond en sinds 9 jaar wonen ze in Doesburg op Beinum-West waar ze een mooi huis hebben dat ook nog eens levensloopbestendig is. Ze hopen hier nog vele jaren te kunnen genieten.

Foto: Hanny ten Dolle