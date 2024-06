Echtpaar Brouwer-Breuzel viert diamanten huwelijk

EERBEEK – Woensdag 12 juni was een bijzondere dag voor Harrie (82) en Inge Brouwer-Breuzel (81) uit Eerbeek. Op deze dag was het precies 60 jaar geleden dat zij in het huwelijk traden. Waarnemend burgemeester Geert van Rumund van de gemeente Brummen bracht het echtpaar, dat vergezeld was door hun zoon, dochter en schoondochter een bezoek.

In een mooi versierde huiskamer en onder het genot van een lekker stukje taart werd teruggeblikt op hun huwelijk. Harrie en Inge waren echt dansliefhebbers. Ze ontmoetten elkaar dan ook tijdens het dansen, hier sloeg de vonk over. Er werd getrouwd in de gemeente Rheden, omdat zij destijds in Dieren woonden. De trouwfoto’s werden gemaakt in het Carolinapark. Als echte rock n’ rollers dansten ze er, ook toen ze getrouwd waren, vrolijk op los.

Het echtpaar verwelkomde een dochter en zoon en verhuisde naar Eerbeek. Ze deden mee aan een loting voor een huis aan de Kloosterstraat. Harrie was ervan overtuigd: ”wij krijgen een hoekhuis” en hij kreeg gelijk. Tot grote vreugde van het gezin werd het hoekhuis via loting aan de familie toegewezen. Met veel plezier woonde de familie hier vele jaren. Twee jaar geleden verhuisden Harrie en Inge naar de H.A. Grizellstraat.

In zijn werkende leven was Harrie actief als elektromedewerker, hij maakte schakelkasten. Inge werkte jaren bij schoenenwinkel Van Haren in Zutphen en later als maakte zij schoon bij De Hoop.

Met veel plezier kijken ze terug op de mooie vakanties die werden gemaakt. Veertig jaar lang stond het gezin op de camping in Elburg. Ze hadden een stacaravan en gingen in de weekenden en vakanties graag die kant op. De stacaravan staat er nog steeds. Deze zomer zijn Harrie en Inge van plan om samen met hun zoon richting Elburg te gaan om herinneringen op te halen.

Samen maakten ze ook mooie busreizen naar onder andere Italië en Spanje. De reizen leverden mooie anekdotes op. Zo werd er eens een tussenstop gemaakt. Alle passagiers gingen bidden of lieten zich besprenkelen met heilig water, maar toen Inge werd gevraagd wat ze in Lourdes had gedaan, was haar komische antwoord: ‘sigaretten halen’.

Ook meneer kreeg de lachers vaak op zijn hand. Tijdens een vakantie in Hongarije presteerde hij het zelfs om de machinist zo aan de praat te houden dat de trein vertraging opliep. De familie kan er nog steeds hartelijk om lachen.

De mooie mijlpaal van het 60-jarig huwelijk werd gevierd met vrienden en familie. Afgelopen zaterdag 15 juni vierden zij de mooie mijlpaal samen met familie en vrienden in de Korenmolen.

Foto: Cynthia Vos