Dorpsraad ontvangt reacties op afsluiting N348

BRUMMEN – Onlangs deed Dorpsraad Brummen een oproep om ervaringen met de afsluiting van de N 348 te delen. De Dorpsraad ontving negen reacties.

De Dorpsraad ontving diverse klachten over lange wachttijden bij de rotonde naast de Aldi. De verkeersregelaars hadden de opdracht om alleen bestemmingsverkeer toe te laten, om de verkeersdrukte in het dorp zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels is de inzet van de verkeersregelaars beperkt tot de spits in de ochtend- en avonduren.

Bij de wegversmallingen op de Zutphensestraat is bewust geen voorrangsregeling ingesteld. De deskundigen denken dat het op deze manier het veiligst is.

De Dorpsraad deelde een aantal suggesties met de provincie en gemeente. Deze worden nu op haalbaarheid onderzocht. Suggesties die werden gedaan waren het plaatsen van matrixborden, een knipperverkeerslicht bij de Brugkabouter en het weren van vrachtwagens, met uitzondering van bestemmingsverkeer, vanaf de Eerbeekseweg het dorp Brummen in.

In het algemeen wordt opgemerkt dat de verkeersveiligheid in het dorp bij alle maatregelen voorop staat. Daarbij komt dat maatregelen in de verschillende kernen van de gemeente die door de afsluiting getroffen zijn, elkaar wat betreft gevolgen niet in de weg mogen zitten. Door de afsluiting is verkeersoverlast niet te voorkomen, doel is om die zoveel mogelijk te beperken in het belang van de verkeersveiligheid. De Dorpsraad Brummen roept op om vooral de voorgeschreven omleidingsroutes te volgen, ook al kosten deze meer reistijd.

Tot slot wordt er gevraagd om langetermijnoplossingen voor het verkeerslawaai van de N348. Bijvoorbeeld door een afwaardering van de snelheid van 100 naar 80 kilometer per uur. De Dorpsraad Brummen is hierover, mede op basis van de uitslag van de enquête die in 2022 werd gehouden, al geruime tijd in overleg met de provincie Gelderland als wegbeheerder en de gemeente Brummen. De uitkomst is tot nu toe ongewis, meldt de Dorpsraad.

Nieuwe suggesties en reacties zijn nog steeds welkom via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl.