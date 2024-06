Dorpsraad Brummen over Omgevingsvisie

BRUMMEN – Op woensdag 26 juni houdt de Dorpsraad Brummen weer een openbare vergadering. Deze vindt plaats bij Plein Vijf in Brummen en begint om 20.00 uur. Binnenlopen kan vanaf 19.30 uur.

De Dorpsraad geeft aanwezigen een update over hun activiteiten en de werkzaamheden van de diverse werkgroepen. Het tweede deel van de avond wordt ingevuld door de gemeente en is vooral voor de inwoners van de kernen Brummen, Leuvenheim, Oeken, Cortenoever en Voorstonden bedoeld en gaat over de Omgevingsvisie. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een langetermijnvisie over de fysieke leefomgeving. Deze visie beschrijft wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden van hun omgeving, gebaseerd op de kernkwaliteiten en identiteit van de gemeente: groen, ruimte en rust. Het gaat dus over hoe we samen en toekomstgericht met de ruimte in onze gemeente willen omgaan.

Het is een interactieve avond, waarbij iedereen kan meepraten over de ambities en doelen voor de komende jaren en de ontwikkeling van de omgeving. “Uw inbreng is essentieel om de gemeenschap mooier, veiliger en leefbaarder te maken”, aldus de dorpsraad.