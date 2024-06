Doorgaande wegen Posbank per 1 juli afgesloten

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – De colleges van burgemeester en wethouders van Rheden en Rozendaal hebben op dinsdag 28 mei een historisch besluit genomen. Wegen op de Posbank gaan deels dicht om de balans tussen natuur, recreatie en leefomgeving te herstellen.

“De afsluitingen moeten leiden tot minder auto’s en motoren in en door het Nationaal Park. Hiermee wordt kwetsbare natuur beter beschermd en het draagt bij aan het herstel van de natuur. En de vermindering van het verkeer zal ook zorgen voor minder overlast in de omliggende dorpen”, luidt de verklaring.De gedeeltelijke afsluiting van de wegen gaat in op 1 juli aanstaande en geldt voor de weekenden, feestdagen en de maanden juli en augustus. De afsluitingen worden uitgevoerd met verkeersborden en wegversmallingen. Er komen tijdelijke barriers en markeringen op de weg te staan bij de plekken waar de wegen worden afgesloten. Er is voor tijdelijke maatregelen gekozen, omdat tegen het verkeersbesluit van de gedeeltelijke afsluitingen nog beroep mogelijk is.

De afsluitingen gelden voor de Bovenallee, Beekhuizenseweg, Signaal Imbos (weg richting de Brandtoren) en de Diepesteeg na parkeerplaats De Lappendeken. De Schietbergseweg in Rheden wordt weer tweerichtingsverkeer. Dit is nodig om tijdens de gedeeltelijke afsluitingen het Posbank Paviljoen en de bijbehorende parkeerplaats te kunnen blijven bereiken. Hoewel aanwonenden hun zorgen hebben geuit over mogelijke toekomstige verkeersdrukte en veiligheid op deze weg, verwacht de gemeente Rheden dat deze weg dit verkeer in de huidige situatie (en met het verbod voor grote voertuigen) weer moet kunnen verwerken. De gemeente Rheden laat weten aan een plan te werken voor een betere inrichting van de weg en dat aanwonenden hierin meedenken.