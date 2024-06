Domein Hof te Dieren viert twintigjarig jubileum met wijncabaret

DIEREN – Domein Hof te Dieren, wijngaard bestaat twintig jaar.”Twintig jaar waarin veel gebeurd is en waarin vooral veel opgebouwd is. Met al onze liefhebbers van Nederlandse wijn en al die vrijwilligers, die ons hebben geholpen”, blikken Youp en Riet Cretier terug.

“We zijn trots op waar we nu staan, mooie wijnen en aanverwante producten, maken vele mensen blij. Velen kwamen op de wijngaard voor ‘een goed glas’, namen deel aan onze rondleidingen, wijnproeverijen en bezochten onze LandgoedMarkten of genoten van de mooie arrangementen. Als Huis der Gemeente”gaven vele stellen elkaar tussen de wijnranken het Ja-woord”, somt het echtpaar op.

Ook tegenslagen als de coronacrisis en wegverlegging werden overleefd. Voor Youp en Riet Cretier genoeg redenen om het jubileum feestelijk te vieren met muzikaal vermaak en 50 procent korting.

Op vrijdag 7 juni is iedereen vanaf 19.30 uur welkom voor een wijncabaret. Het muzikaal trio de Aimabele Schoften laten de gasten twee uur lang genieten van liedjes over wijn, wijngaard, wijn drinken, Frankrijk en wijnproeven. Zij doen dit ‘humoristisch, absurdistisch, lief en vooral leuk’. Een pauzedrankje is inbegrepen. Toegangskaartjes kosten 12,50 en zijn alleen verkrijgbaar via domeinhoftedieren.nl. Een voorproefje is te vinden op wijncabaret.info.