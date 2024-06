Dogfrisbee in Brummen

BRUMMEN – Op zaterdag 29 juni wordt de IJsselcup gehouden, het jaarlijkse dogfrisbee-evenement waarvoor deelnemers uit de hele Benelux naar Brummen komen. Honden en hun baasjes laten deze dag samen zien wat ze kunnen.

De competitie staat volgens de organisatie bekend om zijn dynamische en atletische displays. Er zijn twee hoofdonderdelen: ‘freestyle’ en ’toss and catch’. In de categorie ‘freestyle’ hebben teams van hond en handler twee minuten om een reeks trucs uit te voeren op muziek, waarbij de honden het lichaam van hun baas mogen gebruiken om een spectaculaire show te maken. De categorie ’toss and catch’ categorie daagt handlers uit om binnen één minuut hun disc zo ver en nauwkeurig mogelijk te gooien, met als doel dat hun hond de disc vangt en snel terugbrengt.

De IJsselcup is van 9.00 tot 18.00 uur op het terrein van KC Brummen aan de L.R. Beijnenlaan 122 in Brummen. Bezoekers zijn welkom om te komen kijken. De toegang is gratis.