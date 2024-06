Doesburgse raad enthousiast over ontwerp Beinum

DOESBURG – Het ontwerp voor het nieuwe centrum van Beinum ligt vast. De gemeenteraad van Doesburg ging hier woensdag 29 mei met een grote meerderheid mee akkoord. De supermarkt verhuist naar de overkant van de Breedestraat en op de oude locatie en de plek waar nu de sporthal staat, komen vijf appartementengebouwen van verschillende groottes.

De raadsleden waren het vrij gauw eens over het nieuwe ontwerp. Elke partij sprak waardering uit voor de manier waarop de plannen tot stand zijn gekomen, het participatietraject en het uiteindelijk ontwerp. “We hebben gesproken met mensen die wat bezwaren hebben en hebben er alles aan gedaan om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Maar we begrijpen dat we nooit iedereen tevreden kunnen stellen”, verwoordde Nicolette Vree van de Stadspartij. Het ontwerp en beeldkwaliteitsplan werden met een grote meerderheid van stemmen aangenomen door de enthousiaste raadsleden.

Alleen de SP stemde tegen. Heidi Melissen verklaarde: “Vooraf is aan de raad gevraagd met hoever we de hoogte in zouden willen gaan. De meerderheid van de raad gaf toen aan: drie tot vier lagen. En nu ligt er een fantastisch plan met vijf tot zes lagen. Daar gaan wij niet mee akkoord.”

Groen

Verschillende partijen vroegen expliciet aandacht voor voldoende groen in de wijk. Anderen uitten hun zorg over de zonnepanelen op het dak van de supermarkt, die mogelijk schittering kunnen veroorzaken in de woonkamers van de achtergelegen woningen aan de Bogaert. Wethouder Birgit van Veldhuizen zegde toe bij verdere uitwerking van de plannen met groen aan de slag te gaan, ook vanwege de positieve invloed op zaken als klimaatverandering en hittestress.

In een unaniem aangenomen motie van CDA en PvdA/GroenLinks vraagt de raad om maatregelen die bijdragen aan verkeersveiligheid rondom de supermarkt. Van Veldhuizen gaf aan dit een prima motie te vinden. “Veiligheid heeft ook bij het college prioriteit.”

Sporthal

Tot slot ontstond er nog wat discussie over een motie van de Stadspartij, PvdA/GroenLinks en VVD, waarin het college wordt opgedragen door te pakken met de ontwikkeling van concrete plannen voor verplaatsing van de sporthal. Moet dit echt een sporthal of een ander, kleiner soort sportaccommodatie worden? Onder andere CDA en D66 gaven aan nog niet zeker te zijn van de keuze voor een sporthal. Nicolette Vree legde uit: “Wij vinden het verenigingsleven heel belangrijk. Ons uitgangspunt is een sporthal. We willen dat het college plannen nu gaat maken om de sporthal te verplaatsen, ook als we later besluiten dat het misschien toch een ander soort sportaccommodatie moet worden.”

Na deze uitleg konden alle partijen akkoord gaan met de motie. Wethouder van Veldhuizen: “Ik denk dat we daar wel uit gaan komen. De eerste stap is het opstellen van een plan van eisen, waarbij we bij alle partijen langs gaan. Dan gaan we heel zorgvuldig bekijken welke behoefte er is en hoe we een en ander kunnen invullen.”