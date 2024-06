Doesburgs waterpolotalent met haar team kampioen

DOESBURG/EDE – De Doesburgse Renske Nijhof is op zondag 2 juni met haar team Polar Bears Ede landskampioen geworden in de eredivisie. Renske begon met waterpolo bij DWV Doesburg en volgt nu een opleiding via de CSE Topsportacademie.

In thuisbad De Peppel in Ede wonnen de ‘meiden onder 15’ overtuigend van PSV Eindhoven met 33-2 en een dag later wonnen ze de finale tegen Njord /Arenthusa Veldhoven met 24-9.

Renske Nijhof is sinds dit seizoen vaste teamspeelster van het Polar Bears eredivisie team. Ze heeft een sterke voorkeursposities als midvoor en positie 4-5. In 2022 is zij vanuit de KNZB waterpolo erkend als topsporttalent en volgt zij haar opleiding en trainingsprogramma via CSE Topsportacademie Nederland en het Regionaal Trainings Centre van de KNZB in Zwolle.

Op 5-jarige leeftijd – met zwemdiploma A,B,C op zak – begon Renske met waterpolo als pupil bij DWV Doesburg, waarna zij al snel in de regionale competitie ging meespelen bij ZV De Spreng Brummen. Zij volgde training bij de Regionale Waterpolo School. Vanaf 2020 mocht Renske uitkomen voor ENC Arnhem, waarbij zij ook deelnam aan het Waterpolo Opleidingscentrum Eindhoven.