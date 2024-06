Doesburg vraagt geld voor investeringsplan wegen

DOESBURG – Onderhoud, herinrichting en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat zijn de belangrijkste redenen voor wegwerkzaamheden in de gemeente Doesburg. De planning hiervoor is opgenomen in een nieuw investeringsprogramma, waar het college 4,27 miljoen euro vraagt.

Er lag al een plan om de wegen en pleinen in Doesburg in goede staat te houden. Zo is er de afgelopen jaren gewerkt aan de Angerloseweg, Breedestraat en Bingerdenseweg, aan de Koppelweg en de Oranjesingel.

Maar dit plan is inmiddels verouderd en de gemeente wil het updaten. In het nieuwe ‘meerjarig investeringsprogramma Wegen-Plus 2024-2028’ zijn acht wegtracés opgenomen die toe zijn aan een onderhoudsbeurt. Denk aan de entrees van de stad, een deel van de Kraakselaan en het fietspad langs de Didamseweg. Andere wegen kunnen langer wachten en zijn doorgeschoven naar 2029 of later. Hier wordt de komende jaren alleen tussentijds onderhoud en reparaties uitgevoerd.

Bij de tracés die de komende jaren prioriteit hebben, speelt meer dan alleen het vervangen van de weg en fundering. Zo wordt er ook gewerkt aan het afschalen van de maximum snelheid van 50 naar 20 kilometer per uur en worden maatregelen genomen om wateroverlast en verdroging door klimaatverandering tegen te gaan.

Omdat de gemeente Doesburg daarbij zoveel mogelijk met duurzame materialen wil werken, lopen de kosten hoog op. Ze worden geraamd op 4,27 miljoen voor de komende vier jaar. De gemeenteraad wordt gevraagd hier in de vergadering van 3 juli een besluit over te nemen.