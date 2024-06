Doesburg Vertelt over de nieuwe IJsselkade

DOESBURG – De herinrichting van de IJsselkade was een enorm project met de nodige hindernissen. In maart 2006 werd het officieel geopend door Clemens Cornielje, commissaris van de Koningin van Gelderland. Toenmalig burgemeester Hermen Overweg was maar wat trots. “Het is ruim driehonderd jaar geleden dat Doesburg voor het laatst een stedenbouwkundige ingreep kreeg van dezelfde importantie als de IJsselkade. In 1702 ontwierp Menno van Coehoorn de nieuwe vestingwerken”, sprak hij trots.

Op verhalenplatform Doesburg Vertelt gaat Cees Duindam ruim vijftig jaar terug in de tijd en schetst een beeld van de voorgeschiedenis van dit voor Doesburg omvangrijke project. Hij laat zien hoe de geesten langzaam rijp worden gemaakt voor deze grote ingreep, maar ook hoeveel hindernissen er moeten worden genomen. Dit verhaal is dinsdag 18 mei vanaf 12.00 uur te lezen op doesburgvertelt.nl.