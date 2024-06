Doesburg Jazz 2024 legt eerste artiest vast

DOESBURG – In november wordt in Doesburg weer Doesburg Jazz gehouden. De organisatie heeft de eerste artiest al weten te strikken. Adriano Trindade is een bekend gezicht op jazzpodia en festivals in meer dan vijftig landen en is eind van het jaar dus ook in Doesburg te bewonderen.

Adriano Trindade wordt beschouwd als de voorloper van de sambarock op het Europese continent. Met zijn album ‘A new experience’ won hij de gerenommeerde Açorianos Music Award voor beste MPB album, beste componist en beste instrumentalist. Trindade woont in Berlijn en is de eerste artiest die Ubbink Doesburg Jazz voor editie 2024 heeft vastgelegd. Zijn werk is te beluisteren via de Doesburg Jazz playlist op Spotify.

Doesburg Jazz werkt hard aan het programma voor komende november. Houd de website in de gaten voor meer informatie.