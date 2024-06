DIEREN – De Dierense Dwaze Dag vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 juni, van 10.00 tot 17.00 uur op Winkelcentrum Dieren. Het wordt een dag vol entertainment, verbinding en plezier.

Verenigingen, ondernemers, particulieren en de jeugd hebben de hoofdrol bij dit gezellige familie-evenement. Er is van alles te beleven, zodat het voor jong en oud een leuke en gezellige dag is om naartoe te gaan. Verder is deze dag gevuld met diverse optredens en entertainment en een braderie met nu al 45 kramen. Er komt een levensgroot schaakbord en speelt er een djembégroep.

Er is een kleedjesmarkt voor particulieren en de kinderen. Belangstellenden kunnen zich op de dag zelf aanmelden om een gratis plekje op Diderna te reserveren, waar zij hun spulletjes mogen verkopen. Op het podium bij Theothorne is er muziek uit de jaren 80, 90 en zero’s en soulmuziek. Ook de winkeliers van winkelcentrum Dieren dragen bij aan deze dag met leuke kramen en activiteiten.

Wilhelminaweg

De Dierense Dwaze dag valt samen met de opening van de Wilhelminaweg die door werkzaamheden een tijd was afgesloten. Hier is van alles te beleven, dankzij de ondernemers aan deze straat. Onder het genot van een gezellig muziekje kan er iets lekkers gegeten worden bij de oliebollenkraam, de ijskar uit Rheden, op het terras bij Bakkerij Koers of bij de kraam met Luikse wafels. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen.

Bij Joydo is er een meet and greet met Springtrap, een van de meest iconische personages uit de Five Nights at Freddy’s-Serie. Wie op de foto durft te gaan krijgt als beloning een mooie button als aandenken. Daarnaast krijgen klanten die dag korting op alle plushes, mystery mini’s en funko pops.

Klanten van Gigantisch Wonen krijgen tijdens de Dierense Dwaze dag korting op gordijnenstoffen van House of Happiness, vloeren en verf. Ook voor leuke accessoires kan iedereen hier terecht.